В Джебраиле прошло заседание рабочей группы по разминированию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Джебраиле на заседании рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба Азербайджанской Республики по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях, были обсуждены ход процесса гуманитарного разминирования, предстоящие цели и текущие вызовы.

Как сообщили Trend в Aгентстве по разминированию, члены рабочей группы сначала ознакомились с гуманитарной деятельностью по разминированию, проводимой в селе Горадиз Физулинского района и в селе Хоровлу Джебраильского района.

Участники поездки наблюдали за процессом обезвреживания обнаруженных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Затем состоялось заседание рабочей группы в Джебраильском районе.

Председатель правления Aгентства по разминированию, руководитель рабочей группы Вугар Сулейманов, выступая на заседании, предоставил информацию о проектах по разминированию на освобожденных территориях. Было отмечено, что в целом от мин и других взрывоопасных остатков войны очищено 228 689,9 га земель, в том числе 84 146,5 га на территории Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов. В результате операций по разминированию было выявлено и обезврежено 210 655 единиц взрывоопасных предметов.

Выступая на заседании, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев отметил, что проводимые по поручению главы государства быстрыми темпами работы по восстановлению и строительству на освобожденных территориях служат безопасному и устойчивому возвращению бывших вынужденных переселенцев. Он подчеркнул, что одной из важнейших задач для достижения поставленных целей является разминирование земель.

Другие члены рабочей группы предоставили информацию о проделанной работе в направлении разминирования территорий ведомствами, которые они представляют. Представленные на заседании отчеты были обсуждены членами рабочей группы.

