Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)

Общество Материалы 24 сентября 2025 18:06 (UTC +04:00)
Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Среди участников Фестиваля Насими, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры при поддержке ИСЕСКО - потомки рода выдающегося поэта Имадеддина Насими.

Как сообщает Trend, сегодня представители рода поэта посетили мавзолей "Шаххандан" в Шамахы.

Мавзолей, где похоронен брат Имадеддина Насими - Шахи Хандан - выделяется среди средневековых памятников Азербайджана своим архитектурным стилем и исторической значимостью.

Фондом Гейдара Алиева в 2019 году в рамках "Года Насими" были проведены масштабные работы по благоустройству вокруг мавзолея, где покоится Шахи Хандан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)
Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)
Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)
Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)
Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)
Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)
Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)
Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)
Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)
Потомки рода Имадеддина Насими побывали в Шамахы (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости