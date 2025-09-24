В Баку будет проведен 2-й Форум AZHAB (ВИДЕО)

В рамках форума будут организованы панельные дискуссии, семинар и выставка.

7-8 октября в городе Баку пройдёт очередное важное мероприятие – Азербайджанский форум халяльного бизнеса (AZHAB). Форум, который в этом году пройдёт во второй раз, будет посвящён теме «Халяльная индустрия как источник устойчивости в стремительно развивающемся мире» и будет организован Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджанской Республики, при поддержке Министерства Экономики Азербайджанской Республики.

Целью форума, который продлится два дня, является содействие установлению нового сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, обмен мнениями и опытом, а также стимулирование привлечения иностранных инвестиций в Азербайджан. В форуме примут участие представители соответствующих структур из местных и зарубежных стран, эксперты в данной области, представители академических кругов, предприниматели и представители международных организаций.

«Форум AZHAB 2025» будет состоять из двух частей: конференция и выставка. В рамках конференции будут обсуждаться традиционные сферы халяльной индустрии, включая финансы и туризм, управление халяльным бизнесом, «зелёный» переход, роль женщин в бизнесе и другие новые направления. Также первое заседание форума будет посвящено официальной церемонии основания «Сети МСБ ОИС» (OIC-SMENET), которая служит укреплению сотрудничества структур, оказывающих поддержку МСБ в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На выставке будут представлены продукция и услуги компаний из Азербайджана и зарубежных стран. На выставке, организованной в рамках прошлогоднего форума, свою продукцию и услуги представили около 30 местных и зарубежных компаний. В этом году планируется проведение выставки в более широком масштабе и с участием большего количества стран. В настоящее время продолжается регистрация местных и зарубежных компаний для участия в выставке. Выставка предоставит местным и зарубежным компаниям возможность представить свою продукцию и услуги широкой аудитории, наладить новые партнерские отношения, найти партнеров в соответствующем секторе, наладить прямые контакты с потенциальными клиентами, расширить экспортные возможности, обменяться опытом и технологиями, а также ознакомиться с инновациями, тенденциями и стандартами в халяльной индустрии.

В рамках «Форума AZHAB 2025» Служба Халяль Исламской торговой палаты также организует двухдневный семинар на тему «Думай о халяль: что должен знать каждый бизнес». На семинаре представителям бизнеса, работающим в различных сферах, будет предоставлена информация о модели халяльного бизнеса, существующих стандартах в этой сфере и выводе продукции на международные рынки, а в Уголке Эксперта участникам будут предоставлены индивидуальные консультационные услуги по вопросам сертификации халяль.

В этом году форум пройдет в партнерстве с Организацией исламского сотрудничества (OIC), Центром статистических, экономических, социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC), Институтом стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC), Службой Халяль Исламской торговой палаты (ICHS) и ООО “Caspian Event Organisers”, а спонсором выступит ООО “ATENA”.

Следует отметить, что первый Форум AZHAB состоялся в октябре 2024 года, и в мероприятии приняли участие в общей сложности 350 гостей, около 100 из разных регионов мира, включая Австралию, Америку, Евразию и Африку. Первый Форум AZHAB был поддержан соответствующим постановлением Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

Для получения подробной информации о Форуме AZHAB: https://azhabforum.az/ru/main