Иран поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Иран выступает за мир и стабильность и убежден, что будущее нашего региона и всего мира должно строиться на сотрудничестве, доверии и совместном развитии. Иран поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и надеется, что его результаты будут долгосрочными и станут основой для укрепления отношений между двумя соседними государствами", - заявил он.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент США Дональд Трамп и Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию по итогам вашингтонской встречи Президента Азербайджана и Премьер-министра Армении.

В тот же день министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией" и подписали совместное письмо действующему председателю ОБСЕ о завершении Минского процесса. В документе также упоминались вопросы, ранее обсуждавшиеся на Минской конференции и в Группе планирования высокого уровня.