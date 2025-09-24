Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президенты Таджикистана и Франции обсудили вопросы климатического сотрудничества

Таджикистан Материалы 24 сентября 2025 17:45 (UTC +04:00)
Фото: Администрация президента Таджикистана

Умар Абакыров
ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили продвижение совместных инициатив, включая вопросы воды и климата.

Об этом сообщает в среду Trend, со ссылкой на администрацию президента Таджикистана.

Во встрече были рассмотрены вопросы расширения двухсторонних связей и сотрудничества в рамках международных организаций по продвижению совместных инициатив. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что Рахмон принял участие и выступил с речью в дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. В 2024 году Рахмон представил инициативу о провозглашении «Десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений» под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.

