Международный статфорум в Баку - Китай представил интегрированную платформу для обработки данных

БАКУ /Trend/ — Национальное бюро статистики Китая всесторонне усилило применение в статистической работе информационных технологий, таких как большие данные, высокопроизводительные вычисления, облачные технологии и искусственный интеллект.

Как сообщает Trend в среду, об этом заявила на 3-м Международном статистическом форуме в Баку Джи Жанк, советник генерального директора Центра регистрации Китая.

«Мы создали единую облачную платформу, которая обслуживает все статистические операции. Теперь все опрашиваемые субъекты и статистический персонал могут входить через единый веб-сайт и использовать одну интегрированную систему для выполнения задач по сбору и обработке данных. Это позволяет снизить нагрузку на статистическую работу, цифровизировать и сетевизировать процесс обработки информации, а также дает возможность опрашиваемым напрямую предоставлять статистические данные», - сказала она.

По словам эксперта, в последние годы, на фоне стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, в человеческом обществе произошла настоящая революция данных. «Искусственный интеллект вместе с потоком информации создают своего рода "цунами данных". Правительства, бизнес и общественность все чаще требуют более качественных и оперативных статистических данных», - подчеркнула Джи Жанк.

Она добавила, что внедрение современных технологий позволяет не только повысить точность и прозрачность статистики, но и открывает новые возможности для аналитической работы и прогнозирования экономических и социальных процессов.