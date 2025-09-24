Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Ташкенте проходят совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Мяхарят−2025» (ФОТО)

Политика Материалы 24 сентября 2025 18:46 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В рамках плана двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Узбекистан на 2025 год в Ташкенте проводятся совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Мяхарят − 2025».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Учения на тему «Поиск, локализация и нейтрализация незаконных вооружённых формирований», проходящие в Учебном центре исследований по моделированию и симуляции Вооружённых сил, состоят из двух этапов.

На первом этапе участники выполнят действия по планированию операции, а на втором − соответствующие действия с использованием программного обеспечения по моделированию и симуляции.

Цель учений «Мяхарят − 2025» состоит в расширении двустороннего сотрудничества, совершенствовании взаимодействия между военнослужащими и обмене обретенным военным опытом.

В Ташкенте проходят совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Мяхарят−2025» (ФОТО)
