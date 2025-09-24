Азербайджан окажет поддержку африканским странам в области климатической дипломатии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан окажет поддержку африканским странам в области климатической дипломатии.

Как сообщает Trend, об этом было объявлено на мероприятии высокого уровня, проведенном в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

С этой целью в первый день Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были созданы совместные рабочие группы между Бакинским центром действий по климату и миру COP29, Чадом и Гвинеей-Бисау.

В мероприятии высокого уровня, проведенном в штаб-квартире ООН по инициативе председательства COP29 и Международной организации по миграции на тему "Партнерство Бакинского центра: инновационные решения для стран, пострадавших от конфликтов, и уязвимых стран" приняли участие более 100 членов правительств и официальных лиц, руководителей агентств ООН и представителей международных организаций.

Выступая на открытии мероприятия, президент COP29 Мухтар Бабаев, исполнительный директор Итальянского агентства международного развития Марко Рускони, представитель генерального секретаря ООН по Африке Парфе Оньянга и заместитель исполнительного директора Международной организации по миграции Угочи Дэниелс отметили, что Бакинский центр, созданный по инициативе Азербайджана, уже открывает новое направление в глобальной климатической дипломатии. Центр стал уникальной площадкой для реализации проектов, которые принесут реальные результаты в уязвимых регионах, объединив в единую повестку вопросы изменения климата, миростроительства и регулирования климатической миграции.

Выступившие затем министры окружающей среды Чада, Гвинеи-Бисау, Сомали и Уганды отметили партнерство, установленное Бакинским центром для реализации актуальных проектов в их странах, и выразили признательность Азербайджану за опыт, которым он поделился в области климатической дипломатии.

Говоря о ближайших планах Бакинского центра, посол по особым поручениям МИД Эльшад Искендеров сообщил, что Центр приступает к практической стадии реализации проектов в указанных странах. В связи с этим на мероприятии был утвержден Меморандум о создании совместных рабочих групп между Чадом, Гвинеей-Бисау и Бакинским центром.

На мероприятии о намерении присоединиться к партнерству с Бакинским центром заявили ещё несколько стран.

