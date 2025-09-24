ЦБ Азербайджана и Грузии углубляют сотрудничество в финансовой сфере

БАКУ /Trend/ - Делегация Национального банка Грузии (НБГ) посетила Центральный банк Азербайджана (ЦБА) для обмена опытом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Основной целью визита было расширение профессионального диалога между регулирующими органами стран в финансовом секторе в рамках двустороннего технического сотрудничества. В ходе встречи делегация НБГ поделилась опытом представляемого ею учреждения в области нормативно-правовой базы регистрации и выпуска облигаций, выпускаемых международными финансовыми организациями, а также торговли ценными бумагами, функционирования депозитарной и посттрейдинговой системы и т.д. Кроме того, стороны обменялись мнениями о потенциальной важности выпускаемых международными финансовыми организациями облигаций в национальной валюте для внутренних финансовых рынков.

Следует отметить, что данный визит был организован в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между ЦБА и НБГ в марте этого года. Целью меморандума является расширение сотрудничества в области денежно-кредитной политики, политики финансовой стабильности, банковского надзора, платежных систем, а также финансовых технологий. Меморандум также предусматривает организацию исследовательских и ознакомительных визитов для обмена опытом и информацией, проведения тренингов и совместных семинаров, а также предоставления технических консультаций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!