К 100-летию Шагибы Ахмедовой — первой на мусульманском Востоке азербайджанки, ставшей доктором ветеринарных наук (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Самаркандском институте экономики и сервиса состоялось открытие аудитории в честь 100-летия выдающегося учёного, профессора Шагибы Ахмедовой - первой азербайджанской женщины - доктора ветеринарных наук на всём мусульманском Востоке. Отныне новая аудитория носит её имя и посвящена азербайджановедению. Этот важный шаг инициирован посольством Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие представители общественности и науки. Было отмечено, что данная инициатива усилит сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере высшего образования. Было рассказано, что вклад Шагибы Ахмедовой в развитие микробиологии, ветеринарной науки и образования оставил заметный след - и в Узбекистане, и в Азербайджане. Новая аудитория - это не просто дань памяти: она станет центром, где будут выставлены книги по истории и культуре Азербайджана, портреты деятелей, национальные символы; будут проходить уроки азербайджанского языка, семинары и научно-культурные мероприятия - всё это позволит сохранить и передать нашим поколениям богатое наследие.

Дочери профессора - Севиндж Мамедова и Гюльджамал Гасанова - поделились воспоминаниями о матери, рассказали о её вкладе в науку и образование, а также о том, как глубоко она была связана с городом Самарканд.

Представляем читателям Trend Life материал о жизни и деятельности Шагибы Ахмедовой, оставившей значительный след в преподавании и науке.

Шагиба Ахмедова родилась 25 сентября 1925 года в городе Гянджа. Ее отец, Исмаил Гаибов, окончил Горийскую учительскую семинарию и был однокурсником таких гениев, как Узеир Гаджибейли и Муслим Магомаев. Ее мать, Фирузa ханум Гаибова, была заслуженным учителем, награждена государственными орденами.

В 1943 году Шагибa поступила на ветеринарный факультет Азербайджанского сельскохозяйственного института. Благодаря высоким результатам она была переведена на 3-м курсе в Московский зооветинститут. После окончания университета она поступила в аспирантуру Московской ветеринарной академии на курс академика Скрябина. Получив ученую степень, вернулась в Гянджу и начала работать на ветеринарном факультете Азербайджанского сельскохозяйственного института, где также занималась лабораторными исследованиями и вела курсы по специальности.

Во время учебы в Москве Шагибa познакомилась со своим будущим мужем - Эмиром Ахмедовым, также выдающимся ученым. По его методам успешно лечили животных.

Их объединяла не только профессия, но и любовь к науке. Этот духовный и научный союз превратился в счастливую семью. У Ахмедовых родилось четверо детей, а их семейная жизнь строилась на взаимной любви и уважении.

Когда родился их четвертый ребенок, Эмир Ахмедов получил приглашение на работу в Самарканде. Шагиба вместе с новорожденным и тремя другими детьми переехала вместе с мужем туда. В Самарканде супруги продолжили научную и педагогическую деятельность.

Из воспоминаний Шагибы Ахмедовой: "Мой супруг, приняв приглашение стать проректором по науке Самаркандского сельскохозяйственного института и совмещая эту работу с заведыванием кафедрой микробиологии, перетянул в этот узбекский город и меня".

Она работала проректором Самаркандского кооперативного института Центросоюза и одновременно заведовала там кафедрой микробиологии, санитарной гигиены и биохимии. После защиты докторской в 1965 году получила звание профессора, став первой из азербайджанок в этой профессии.

Продолжая активную научную и общественную деятельность в Узбекистане, дважды избиралась депутатом. Народ Узбекистана относился к ней с большой любовью и уважением.

Вернувшись из Самарканда в Баку, Шагиба Ахмедова как профессор возглавляла кафедру зоологии беспозвоночных животных Азербайджанского государственного университета, откуда и ушла на заслуженный отдых.

В 1990 году Шагиба Ахмедова понесла тяжелые утраты: сначала умер ее супруг Эмир, а вскоре в трагической катастрофе вертолета погиб и брат - первый Генеральный прокурор Азербайджана Исмет Гаибов. Несмотря на эти страшные удары судьбы, она не сломалась и до конца оставалась приверженной своей научной деятельности.

Шагиба Ахмедова скончалась 13 января 2013 года. Родные вспоминают ее как мудрую женщину, к которой всегда обращались за советом и поддержкой. Коллеги и ученики помнят ее как настоящего учителя и самоотверженного педагога.

Дочери Гюльджамал и Севиндж: "Наша мать всегда была для нас человеком с большой буквы, чья жизнь стала примером беззаветного служения семье, науке и обществу. Для нас, её дочерей, она всегда оставалась, прежде всего, мамой - источником бесконечной теплоты и поддержки. Она была хранительницей не только нашего семейного очага, но и тех древних, незыблемых законов жизни, что передаются через поколения. Она учила нас не наставлениями, а молчаливым примером: уважать старших, быть щедрой к гостю, никогда не говорить о людях плохо за глаза и всегда держать данное слово. Её честность была прямой и бескомпромиссной. Удивительно, как она совмещала столь разные ипостаси - учёного, руководителя, народного избранника - с ролью любящей жены, матери и бабушки. Она успевала всё. В её характере сочетались железная воля, ясность ума и невероятная, почти материнская теплота и участие ко всем, кто её окружал. Прожить 90 лет - это дар. Но важно не просто прожить, а оставить след. След нашей мамы виден в учебниках, по которым учились студенты - ветеринары, в делах и поступках её учеников, разбросанных по всему миру, в решениях, которые помогли развитию образования. Она научила нас не бояться сложных задач, брать на себя ответственность, всегда доводить начатое до конца, и что бы ни происходило, оставаться людьми с чистой совестью и добрым сердцем".

Племянник Исмаил Гаибов: "Когда моей дорогой тёте Шагибе исполнялось шестьдесят лет, мне, сыну ее брата Исмета Гаибова, было шестнадцать. К тому моменту она давно уже была профессором, доктором наук, известным ученым, ветеринаром и биологом, человеком, посвятившим жизнь науке и своим ученикам. Тогда ее бывшие ученики пригласили нас в Самарканд, где решили устроить для неё большой праздник в честь юбилея. Мероприятия, устроенные в честь Шагибы ханум, поразили нас своей торжественностью и вместе с тем необыкновенной теплотой. Известные к тому времени учёные со всего Узбекистана чествовали мою тётю с искренним почтением и любовью. В разгар праздника ей вручили портрет, на котором она удивительно была похожа на себя в жизни. Этот портрет и по сей день хранится в доме тёти Шагибы, напоминая о том памятном вечере. Тогда я впервые по-настоящему осознал, что рядом с нами живёт человек, чья жизнь наполнена глубоким смыслом, и что её имя останется в памяти людей далеко за пределами нашего дома.

Внучка Юля Ахмедова: "Образ нашей бабушки - это воплощение неутомимой энергии, целеустремлённости и заботы. Мы помним её в постоянных трудах. Казалось, она никогда не отдыхает, черпая силы из какого-то неиссякаемого источника. И её пример по сей день вызывает у нас восхищение и не позволяет тратить время попусту. Хлопот у неё было много: и на работе, и по дому. Непросто совмещать учёбу в аспирантуре, написание научных работ, преподавание с заботами о семье, воспитанием детей и переездами из одного города огромной страны в другой. Но её любовь и внимание чувствовали все члены семьи, как бы далеко друг от друга мы ни находились. Даже звоня нам в Москву, где я живу и работаю, она умудрялась передавать через телефонную трубку настоящее тепло и заботу. Мой отец Низами окончил медицинский факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы с красным дипломом, он остался преподавать на кафедре госпитальной терапии. Проработав в университете много лет, отец с огромной ответственностью и добросовестностью обучал студентов лечебному делу, проявляя терпение и чуткость к подопечным. Этим он, без сомнения, был обязан воспитанию бабушки. Там же он защитил диссертацию и получил учёную степень кандидата медицинских наук, а также звание доцента. Возможно, именно поэтому я, как и мой отец, моя бабушка, дедушка и другие любимые родственники, стала педагогом. Это у нас семейное. Ныне являюсь преподавателем английского языка Московского государственного института международных отношений".

Студенты: "Мы, студенты биологического факультета (группа 3503) Азербайджанского государственного университета, прошли большую школу научно-практической деятельности со стороны видных научных деятелей и педагогов. Среди них особое место занимает профессор Шагиба Ахмедова. Ее лекции были не только понятными, но и красивыми и запоминающимися. Она прекрасно могла сочетать научность с наглядностью, подтверждая интересными фактами. Особое восхищение вызывало то, с какой увлеченностью она рассказывала о мире беспозвоночных животных. За ее строгими требованиями всегда чувствовалась забота о нас, ее студентах. Мы учились у нее не только биологии, но и внимательности к деталям, уважению к природе, терпению в исследовательской работе. Именно такие педагоги оставляют след на всю жизнь. Мы благодарим профессора за то, что она сделала науку о беспозвоночных не только понятной для нас, но и по настоящему любимой".

Жизнь Шагибы Ахмедовой - это пример служения науке, народу и своей семье. Её трудовая биография охватывает десятилетия самоотверженного труда, её ученики и коллеги — представители научного сообщества по всему миру, а её имя - символ женской стойкости, интеллекта и преданности делу. И главное, в этой жизни остался ее свет - в науке, в сердцах близких и в той любви к знаниям, которую она щедро передавала другим…

