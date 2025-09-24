Обнародованы данные о разминировании в Джебраиле, Губадлы и Зангилане

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 84 146,5 гектара территории.

Как сообщает Trend, об этом было сказано на заседании рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов в Джебраильском районе.

Сообщается, что в результате работ по разминированию было обнаружено и обезврежено 210 655 взрывоопасных устройств.

Следует отметить, что на освобожденных от оккупации территориях с 15 по 21 сентября было обнаружено и обезврежено 14 противотанковых мин, 95 противопехотных мин и 1286 неразорвавшихся боеприпасов.

