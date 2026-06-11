Из Азербайджана в Армению отправлено 17 вагонов дизельного топлива (ОБНОВЛЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня со станции Баладжары ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в Армению был отправлен груз, состоящий из 984 тонн дизельного топлива.

Состав из 17 вагонов с дизельным топливом отправился в направлении станции Беюк-Кясик.

Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

К настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 12 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2 955 тонн бензина марки АИ-95.

Напомним, что экспорт топлива в эту страну начался 18 декабря 2025 года. В тот день в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Перевозки в данном направлении осуществляются после того, как в соответствии с решением Президента Ильхама Алиева, принятым в октябре 2025 года, были сняты ограничения на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавшие с периода оккупации.

15.03

БАКУ /Trend/ - Сегодня из Азербайджана в Армению будет экспортирована очередная партия нефтепродуктов.

В Армению будут отправлены 17 вагонов с 984 тоннами дизельного топлива.