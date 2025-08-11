МИД Болгарии назвал соглашение между Азербайджаном и Арменией свидетельством доброй воли сторон

БАКУ /Trend/ - Болгария приветствует знаковое соглашение между Арменией и Азербайджаном, назвав его свидетельством доброй воли и приверженности обеих сторон делу прекращения многолетнего конфликта.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится на странице МИД Болгарии в соцсети X.

"Этот шаг является важным на пути к наступлению новой эры мира и процветания в регионе. Мы будем продолжать поддерживать их искренние усилия, направленные на достижение полноценной нормализации отношений", - отмечено в сообщении.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).