Ни одна организация не сможет решить жилищный кризис в одиночку — Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ — Ни одна организация не сможет самостоятельно решить глобальный жилищный кризис.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в ходе Форума НПО на тему «Глобальное партнёрство и принятие решений» в рамках WUF13.

По её словам, нынешний период является стратегически важным для UN-Habitat, поскольку организация приступила к реализации нового стратегического плана на 2026–2029 годы.

«Это первый год реализации нашего нового стратегического плана, который имеет очень чёткий фокус на обеспечении жильём для всех, расширении доступа к земле, базовым услугам, трансформации неформальных поселений и поддержке уязвимых территорий», — сказала Россбах.

Она отметила, что спустя 50 лет после создания UN-Habitat и через десять лет после принятия Новой городской повестки международное сообщество пришло к пониманию того, что недостаточно просто строить жильё.

«Сегодня мы понимаем, что недостаточно просто строить дома. Нам необходимо строить системы, которые действительно работают. Нам нужно создавать сообщества, города, социальную сплочённость, общественный договор», — подчеркнула исполнительный директор UN-Habitat.

По словам Россбах, ни одна организация не способна самостоятельно справиться с масштабом существующих вызовов

«Нет ни одной структуры, которая могла бы выполнить эту задачу в полном объёме и объединить все необходимые знания, опыт и различные точки зрения. У нас есть разные части одной большой мозаики, которые нужно собрать вместе», — сказала она.

Россбах подчеркнула важность совместной работы на местном и национальном уровнях, а также необходимость участия различных секторов общества в разработке городской и жилищной политики.

«Мы должны взаимодействовать на уровне городов, обеспечивать участие людей в городском планировании, формировать устойчивые механизмы участия с привлечением различных секторов. При этом местный уровень должен работать совместно с национальным, а в разработке жилищной и городской политики должны участвовать гражданское общество, академические круги, общественные организации и частный сектор», — добавила она.