Делегация США покинула заседание Совбеза ООН во время выступления представителя Франции

БАКУ /Trend/ – Делегация США покинула зал заседаний Совета Безопасности ООН во время выступления представителя Франции.

После возвращения в зал представитель США объяснил этот шаг словами: «Неискреннее политическое позерство утомляет, однако мы терпели его из чувства товарищества и взаимного уважения как постоянные члены Совета Безопасности». В ответ представитель Франции подчеркнул многолетние союзнические отношения между двумя странами, сказав, что в этом году США отмечают 250-летие со дня своего основания, и напомнил об исторической роли Франции в становлении американского государства.

Причиной разногласий стало голосование в Генеральной Ассамблее ООН, состоявшееся тремя днями ранее, по итогам которого Фолькер Тюрк был переизбран на второй четырехлетний срок на посту Верховного комиссара ООН по правам человека. Его кандидатуру поддержали 144 государства, против проголосовали 10 стран, еще 13 воздержались.

США, неоднократно критиковавшие деятельность Ф. Тюрка, вошли в число государств, выступивших против его переизбрания. После голосования правительство Франции опубликовало в социальных сетях сообщение, в котором заявило, что Соединенные Штаты больше не являются «маяком прав человека» и оказались в международной изоляции. Публикация сопровождалась хештегом #AmericaAlone.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в ответ обвинил Францию в том, что она «потворствует некоторым из самых злостных нарушителей прав человека».