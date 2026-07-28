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В Азербайджане частным компаниям разрешат переводить средства со счетов по НДС в ГФСЗ

Политика Новость 28 июля 2026 14:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане частным компаниям разрешат переводить средства со счетов по НДС в ГФСЗ
Фото: Trend News Agency
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для ряда частных компаний будет создана возможность направлять часть средств с депозитных счетов по НДС в Государственный фонд социальной защиты.

Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно документу, новый механизм будет применяться в течение четырех лет, начиная с 1 января 2027 года. Правила и условия применения механизма будут утверждены структурой, определяемой соответствующим органом исполнительной власти.

Закон вступает в силу 1 января 2027 года.

Президент Ильхам Алиев также подписал указ в целях обеспечения применения закона.

Согласно документу, Кабинет министров должен в трехмесячный срок утвердить порядок и условия перечисления средств с депозитного счета по НДС в Государственный фонд социальной защиты налогоплательщиками, не осуществляющими деятельность в нефтегазовой сфере и относящимися к негосударственному сектору, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

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