БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в Узбекистане Рашада Мамедова.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отметил, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном вышли на уровень стратегического партнерства и союза, чему способствовала политическая приверженность лидеров обеих стран.

По данным администрации президента, было отмечено, что объем двусторонней торговли вырос на 40%, число совместных предприятий достигло почти 450, а грузовые перевозки между странами удвоились.

Глава государства также подчеркнул, что правительства обеих стран ставят перед собой цель в ближайшей перспективе расширить портфель совместных инвестиций до 10 миллиардов долларов.

«Предстоящие встречи на высшем уровне придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству», — заявил Президент.