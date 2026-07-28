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Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана

Экономика Новость 28 июля 2026 14:02 (UTC +04:00)
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана
Фото: Пресс-служба Президента Узбекистана
Нильджан Бахшалиева
Нильджан Бахшалиева
Корреспондент по экономике Узбекистана Все материалы

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в Узбекистане Рашада Мамедова.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отметил, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном вышли на уровень стратегического партнерства и союза, чему способствовала политическая приверженность лидеров обеих стран.

По данным администрации президента, было отмечено, что объем двусторонней торговли вырос на 40%, число совместных предприятий достигло почти 450, а грузовые перевозки между странами удвоились.

Глава государства также подчеркнул, что правительства обеих стран ставят перед собой цель в ближайшей перспективе расширить портфель совместных инвестиций до 10 миллиардов долларов.

«Предстоящие встречи на высшем уровне придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству», — заявил Президент.

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