БАКУ /Trend/ - Назначен новый посол Азербайджана в Италии.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, Эльчин Нариман оглу Гусейнли назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Итальянской Республике.
Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Эльчин Нариман оглу Гусейнли отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Индия и одновременно в Народной Республике Бангладеш, Королевстве Бутан, Республике Мальдивы, Непале и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.