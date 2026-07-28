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Назначен новый посол Азербайджана в Италии

Политика Новость 28 июля 2026 14:07 (UTC +04:00)
Назначен новый посол Азербайджана в Италии
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Назначен новый посол Азербайджана в Италии.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Эльчин Нариман оглу Гусейнли назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Итальянской Республике.

Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Эльчин Нариман оглу Гусейнли отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Индия и одновременно в Народной Республике Бангладеш, Королевстве Бутан, Республике Мальдивы, Непале и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.

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