БАКУ /Trend/ - Назначен новый посол Азербайджана в Италии.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Эльчин Нариман оглу Гусейнли назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Итальянской Республике.

Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Эльчин Нариман оглу Гусейнли отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Индия и одновременно в Народной Республике Бангладеш, Королевстве Бутан, Республике Мальдивы, Непале и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.