Moody's связало улучшение прогноза Армении с мирной повесткой с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Moody's улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам Армении на фоне продвижения мирной повестки с Азербайджаном.

Международное рейтинговое агентство улучшила рейтинги Армении со «стабильного» до «позитивного», подтвердив при этом долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне Ba3.

«Позитивный прогноз отражает существенное снижение политических рисков, обусловленное более низкой вероятностью возобновления масштабных боевых действий с Азербайджаном, переориентацией внешних связей на более диверсифицированный круг партнеров и сдержанными внутренними политическими рисками», - говорится в сообщении агентства.

При этом агентство считает, что, несмотря на снижение геополитических рисков, неопределенность, связанная с изменением внешнеполитического курса Армении и ее отношениями с Россией, по-прежнему представляет риск для экономической безопасности страны ввиду сохраняющихся тесных экономических связей между двумя государствами.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

В начале июля этого года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан завершил все необходимые работы в рамках финализации мирного соглашения.

По словам министра, между Азербайджаном и Арменией уже делимитировано около 13 километров государственной границы, а на этих участках также проведены работы по демаркации.

Как отметил Дж. Байрамов, после устранения территориальных претензий, содержащихся в Конституции Армении, мирный договор может быть подписан уже на следующий день.

"У нас также есть свои ожидания. Армянская сторона заявила, что в новом Конституционном акте не будет ссылки на прежний Акт о независимости. В этом случае не останется никаких препятствий для достижения мира. Чем быстрее это произойдет, тем лучше", - отметил министр.