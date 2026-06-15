Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства 19 июня - Трамп

БАКУ/ Trend/ - Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже 19 июня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по завершении двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи в городе Эвиан-ле-Бен.

По его словам, Соединенные Штаты и Иран достигли соглашений, предусматривающих прекращение боевых действий. Американский лидер отметил, что все необходимые договоренности уже подписаны.

"Очень рад сообщить, что все сделки заключены. Ормузский пролив уже частично открыт. В пятницу Ормузский пролив будет полностью открыт", — сказал Трамп.