Представлена программа Международного фестиваля танго и культуры El Calor en Baku - Azerbaijan Tango Festival

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане, в старинной части Баку – Ичеришехер, с 19 по 24 июня, пройдет грандиозный Международный фестиваль танго и культуры El Calor en Baku - Azerbaijan Tango Festival.

Как известно, Ичеришехер вместе с архитектурными памятниками включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является сердцем Баку и вызывает большой интерес, в том числе зарубежных гостей. Именно здесь, организаторы масштабного проекта подарят самые яркие эмоции гостям, которые захотят получить настоящий релакс, потанцевать и зарядиться позитивной энергией, приняв участие в различных мероприятиях.

Более подробно о проекте и программе фестиваля:

Официальный сайт https://aztangofest.com/ru

Страница Instagram https://www.instagram.com/aztangofest?igsh=ZWwxaHdrbWhyN3hy

"Мы хотим, чтобы фестиваль стал открытым пространством для всех - жителей Баку, семей, пар, друзей, туристов и гостей города. В течение шести дней каждый сможет бесплатно посетить площадки фестиваля, сделать свои первые шаги в танго, послушать живую музыку, увидеть выступления мировых артистов, познакомиться с танцевальными школами, провести время с близкими и почувствовать неповторимую атмосферу Ичеришехер, cтав частью большого международного праздника", - отметил Артур Остролуцкий, известный продюсер и сценарист, работавший над рядом крупных телевизионных и интернет-проектов, фильмов и сериалов.

Фестиваль станет одним из самых ярких событий летнего сезона в Баку, превратив Ичеришехер в пространство музыки, танца и живого общения. Днём гостей ждут открытые уроки танго, мастер-классы, гастрономическая ярмарка, тематические лекции и кинопоказы, посвящённые культуре Аргентины. С наступлением вечера исторические улицы наполнятся ритмами танго: посетителей ожидают концерты, красочные шоу-программы, милонги под открытым небом, выступления артистов и живая музыка, создающая неповторимую атмосферу настоящего аргентинского праздника в сердце Баку.

Особое место в программе фестиваля займут его главные события.

Торжественное открытие состоится 20 июня под открытым небом около Гоша-Гала и будет приурочено ко Дню флага Аргентины. На открытии выступит оркестр Solo Tango Orcestra и Маэстрос, мировые звезды танго..

21 июня здесь же гостей ждёт масштабная open-air милонга с участием живого оркестра и международных звёзд танго, которая превратит Ичеришехер в одну большую танцевальную площадку.

22 июня перед Гоша Гала пройдут финал международного чемпионата по танго и грандиозное гала-шоу с участием лучших танцевальных пар и артистов фестиваля.

Завершится праздник 24 июня особенным концертом в Оперной студии Бакинской музыкальной академии, посвящённым памяти Карлоса Гарделя - легендарного певца, актёра и одного из главных символов мирового танго. Билеты можно онлайн приобрести по ссылке

https://iticket.az/ru/events/concerts/la-argenta-ensamble-the-great-argentine-tango-evening-in-baku

Проект реализуется в партнерстве с Администрацией Государственного историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”, посольства Аргентины в Азербайджане, Азербайджанского танцевального совета (AzDC), при участии международного танго-сообщества и локальных партнеров.

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