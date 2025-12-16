Обсуждено экономическое сотрудничество Израиля и Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр финансов Израиля и сопредседатель Совместной комиссии Азербайджан-Израиль Зеэв Элкин обсудили экономическое сотрудничество.

Как сообщает Trend, информацией об этом поделился М.Джаббаров в аккаунте X.

"Во время встречи с делегацией во главе с министром финансов Израиля и сопредседателем Совместной комиссии Азербайджан-Израиль Зеэвом Элкином были рассмотрены ключевые вопросы повестки экономического сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам развития совместной деятельности в сферах энергетики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, цифровизации, инноваций и логистики, а также сотрудничества в приоритетных направлениях, определённых на четвертом заседании Совместной комиссии Азербайджан-Израиль", - говорится в публикации.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Израилем составил 73,396 миллиона долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года меньше на 686,9 миллиона долларов США, или в 10,4 раза.

В отчетный период торговый оборот с Израилем составил 0,16% от общего объема внешней торговли Азербайджана.

За январь-ноябрь текущего года экспорт продукции из Азербайджана в Израиль составил 22,3 миллиона долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 708,6 миллиона долларов США, или в 32,8 раза.

В то же время за отчетный период экспорт продукции из Израиля в Азербайджан достиг 51,1 миллиона долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года означает рост на 21,8 миллиона долларов США, или на 74,3%.