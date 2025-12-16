МЧС Азербайджана демонстрирует высокий потенциал и ответственность - Бообек Ажикеев

БАКУ/Trend/ - Пожары, техногенные аварии, охрана стратегически важных объектов, в том числе нефтегазовой инфраструктуры, а также оказание помощи пострадавшим регионам и зарубежным государствам наглядно продемонстрировали высокий потенциал и ответственность Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана перед своим народом и международным сообществом.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Бообек Ажикеев на торжественной церемонии по случаю профессионального праздника сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и 20-летия со дня создания Министерства.

"Двустороннее сотрудничество между Министерством по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики и Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики находится на исключительно высоком уровне, и это сотрудничество носит поистине братский, доверительный и стратегический характер. Взаимодействие между нашими учреждениями не ограничивается заявлениями, а осуществляется посредством конкретных, практических и жизненно важных инициатив", - добавил он.

Б.Ажикеев отметил, что за годы сотрудничества был сформирован высокий уровень профессионального взаимодействия, который стороны намерены сохранять и последовательно развивать по всем направлениям совместной деятельности.

"Мы с глубокой благодарностью вспоминаем поддержку, оказанную Азербайджанской Республикой Кыргызской Республике в трудные времена. Эта поддержка включает в себя также участие в гуманитарных операциях и практический вклад в укрепление потенциала системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Эти шаги навсегда останутся в истории кыргызско-азербайджанского братства как символ искренней дружбы, солидарности и взаимного уважения", - отметил министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!