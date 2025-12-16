Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Члены семей лиц, погибших в результате военных провокаций Армении, также подпадут под амнистию

Общество Материалы 16 декабря 2025 15:53 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - К лицам, ставшим инвалидами, а также к членам семей, близким родственникам лиц, погибших или пропавших без вести в результате военных провокаций Армении и Ходжалинского геноцида, также будет применена амнистия.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в проекте постановления Милли Меджлиса об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и суверенитета", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту постановления, амнистия будет применена также к близким родственникам лиц, ставших инвалидами или погибших в результате военных провокаций Армении в период Отечественной войны Азербайджана, и к членам семей лиц, погибших во время Ходжалинского геноцида.

