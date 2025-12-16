Парламент Азербайджана одобрил в I чтении изменения в закон о госслужбе

БАКУ /Trend/ - Вносятся изменения в закон, касающиеся призыва государственного служащего на срочную действительную военную или альтернативную службу.

Как сообщает Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон «О государственной службе», обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, при прекращении государственной службы в связи с призывом государственного служащего на срочную действительную военную или альтернативную службу ему будет выплачено пособие в размере трехкратного среднемесячного государственного денежного содержания.

За исключением случаев упразднения государственного органа, лица, проходившие службу в соответствующем государственном органе до призыва на срочную действительную военную службу, при обращении не позднее чем в течение 60 календарных дней после увольнения с военной службы с целью занятия прежней должности, будут назначены в данном органе на прежнюю либо аналогичную должность.

Период прохождения срочной действительной военной службы государственными служащими, которые непосредственно до призыва занимали должность на государственной службе и были назначены на должность на государственной службы сразу после увольнения в запас, будет учитываться при исчислении их стажа государственной службы.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!