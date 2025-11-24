Четыре человека погибли при сходе грунта на строительстве дороги в Грузии

БАКУ /Trend/ - Четыре человека погибли при строительстве трассы Квешети–Коби в Грузии.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии.

Сообщается, что во время возведения подпорной стены произошел сход земляной массы. Всего под завалами находились пять человек. Все пятеро - граждане Туркменистана и Китая. В результате инцидента четыре человека погибли, еще один человек пострадал и был доставлен в больницу.

Сообщается, на месте происшествия работают сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями и представители Департамента автомобильных дорог. По факту инцидента начато расследование.