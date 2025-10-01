Бакинский календарь легендарных 90-х - вечер ностальгии, эмоций и незабываемых хитов

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии 5 октября в 19:00 пройдет вечер ностальгии, эмоций и незабываемых хитов - оживёт дух легендарных 90-х, сообщает Trend Life.

В этот вечер для вас выступят - харизматичный Ильгар Хаял, любимец публики Аббас Ахмед, очаровательная Эмма Алекперзаде, проникновенный Эльхан Шыхалиев, драйвовая группа Dervish Band и другие яркие артисты, которые вернут вас в атмосферу золотого десятилетия.

Прозвучат самые любимые и узнаваемые хиты - "Qara gözlər", "Ürəyim yanar", "Tufanla oynama", "Aya baxıram aya", "Tənhayam", "Dünya sənin, dünya mənim" и другие песни, под которые танцевала и пела вся страна.

Это больше, чем концерт - это музыкальное путешествие во времени, когда песни были душевными, а чувства настоящими. Атмосфера уюта, драйва и теплых воспоминаний гарантирована!

Не упустите шанс прожить один вечер так, как будто на календаре снова 90-е.

Для приобретения билетов: https://iticket.az/events/concerts/the-90s-are-back/166592

