После 11-летнего перерыва Тарана Мурадова вновь выйдет на сцену: Как ребенок возвращается к матери…

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 25 ноября пройдет творческий вечер, который будет посвящён 60-летию легендарной танцовщицы, хореографа, народной артистки Азербайджана, проректора по международным связям Бакинской хореографической академии и доцента кафедры народных и современных танцев Тараны Мурадовой - личности, которая посвятила свою жизнь сохранению и развитию национального танца. Вечер пройдет при поддержке министерства культуры Азербайджана и Бакинской хореографической академии.

В преддверии знаменательного события юбиляр рассказала Trend Life о предстоящем праздничном вечере.

В программе - танцевальные номера в исполнении студентов Бакинской хореографической академии, Государственного ансамбля танца Азербайджана, Государственного ансамбля песни и танца Азербайджана, балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и множество сюрпризов. Среди почетных гостей – известные представители хореографического искусства из Узбекистана, Казахстана, Турции, Грузии, Венгрии, России и других стран.

"Это действительно особенный, знаменательный день. Совсем недавно Азербайджанский танцевальный фестиваль, который я возглавляю, провел крупный международный фестиваль - Azerbaijan Dance Festival, в котором участвовали представители около 30 стран - их выступления стали для меня огромной радостью. А 25 ноября я выхожу на сцену, которая имеет особое значение в моей жизни - сцену Дворца Гейдара Алиева, где когда-то делала свои первые шаги в хореографии.

На концерте будет представлена широкая палитра азербайджанской танцевальной культуры, а также народов мира и мои авторские постановки. Мы постарались объединить в программе разные жанры: классику, народное искусство, современную хореографию. Конечно же, я повторю сюрприз, который представила на международном фестивале – авторскую композицию на песню народного артиста Эмина Агаларова "Азербайджан": вместе со мной выступят два великолепных танцора, многократные чемпионы мира Эльдар Джафаров и Денис Тагинцев. Также будет представлен дуэт с участием Дениса Тагинцева и Анны Мельниковой", - сказала народная артистка.

Как отметила Тарана Мурадова, особое место занимает "Узундере" - древний азербайджанский танец, который в свое время в новом исполнении был исполнен камерным оркестром и ансамблем народных инструментов и очень понравился великому лидеру Гейдару Алиеву. По его инициативе на эту композицию был поставлен танец в ее интерпретации и исполнении - синтез классического и народного хореографического искусства. "Я впервые представила его в 1997 году во Дворце "Гюлюстан" на государственном мероприятии с участием многочисленных зарубежных гостей, и с тех пор именно с этим танцем объездила весь мир. Этот танец был одним из любимых произведений великого лидера Гейдара Алиева. На вечере я повторю его вновь - в знак уважения к истории и традиции, памяти великого лидера Гейдара Алиева", - сказала Тарана Мурадова.

На вечере будут также представлены шедевры национальной хореографии – танцы "Вагзалы", "Мирзейи", "Яллы", "Карабах яллысы", "Азербайджанская сюита", "Газахы" и другие композиции, в том числе народов мира - узбекские, казахские, русские и т.д. В программе прозвучат произведения Гара Гараева, Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Эльдара Мансурова, современные композиции и народная музыка.

Этот вечер очень много значит в жизни Тараны Мурадовой, которая более 45 лет посвятила творчеству и воспитанию плеяды талантливых танцоров.

"Я объездила весь мир, танцевала на лучших сценах, представляя Азербайджан - Ла Скала, Аспендос, Большой театр, Кировский театр, ЮНЕСКО… Но нет в мире сцены дороже, чем сцена на Родине – Дворец Гейдара Алиева. После одиннадцатилетнего перерыва, когда я совсем не танцевала, снова выйду на сцену и буду танцевать для своего народа - это самое главное для меня. Потому что сцена для меня - это всегда было мое родное, любимое. Я невероятно скучала по сцене, по зрителям, по аплодисментам. И очень волнуюсь, как будто впервые выйду на сцену… Для меня это как после многолетнего отсутствия ребёнок возвращается к матери! Я работаю в академии, где растут будущие таланты, которые будут представлять азербайджанское хореографическое искусство. И они с радостью исполнят танцы, которые исполняла я. Очень хочу, чтобы мои воспитанники увидели, что в хореографии нет границ. В любом возрасте можно танцевать и азербайджанские танцы, и современные танцы, и классические танцы, но нужно иметь школу, дисциплину, любовь к делу и трудолюбие. Благодарю всех за поддержку и организацию моего юбилейного вечера и думаю, что зритель получит огромное удовольствие", - добавила Тарана Мурадова.

