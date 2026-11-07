В Баку состоялась открытая встреча с известным театральным режиссёром современности Львом Додиным (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В Бакинском книжном центре в рамках второго мультижанрового Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF-2026) состоялась открытая встреча с одним из наиболее известных театральных режиссёров современности Львом Додиным. Мероприятие собрало любителей театра, представителей творческой интеллигенции и всех, кто интересуется современным сценическим искусством, сообщает корреспондент Trend.

Режиссёр, педагог и художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы Лев Додин оказал значительное влияние на несколько поколений актёров, режиссёров и театральных деятелей. Его творческий путь стал важной частью истории современного театра, а созданные им спектакли получили широкое международное признание.

За более чем пять десятилетий творческой деятельности Додин сформировал собственный, узнаваемый театральный язык, основанный на глубоком осмыслении литературного материала, особом внимании к актёрскому ансамблю и кропотливой репетиционной работе. Под его руководством в Малом драматическом театре – Театре Европы сложилась уникальная художественная атмосфера и особая театральная культура, получившая признание далеко за пределами России.

Встреча состоялась в рамках фестивального показа спектакля "Чайка" по одноимённой пьесе Антона Чехова и стала уникальной возможностью для бакинской публики ближе познакомиться с творческими принципами и художественными взглядами выдающегося мастера.

Особое место в беседе заняло творчество Чехова, который на протяжении всей режиссёрской деятельности Додина оставался одной из центральных фигур его художественного мира. Обращение к чеховской драматургии, её многослойности, тонкому психологизму и глубокому пониманию человеческой природы стало важной частью творческой философии режиссёра.

Открытая встреча позволила участникам прикоснуться к внутреннему миру мастера, узнать больше о его профессиональном пути, отношении к театру и принципах работы с актёрами, а также стала значимым событием в культурной программе BIAF-2026, расширив возможности профессионального и творческого диалога между российскими и азербайджанскими деятелями искусства.

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