Азербайджанский гимнаст стал серебряным призером чемпионата мира (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - На чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу, проходящем в китайском городе Нанкин, сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, член национальной команды Тофиг Алиев, выступавший в индивидуальной программе по тамблингу, успешно прошел финальный этап соревнований, набрав 29,700 балла и завоевав серебряную медаль чемпионата мира.

Этот результат имеет особое значение в карьере Тофига Алиева. Так, азербайджанский гимнаст впервые завоевал серебряную медаль чемпионата мира в индивидуальной программе.

В напряженной борьбе в финале представитель Португалии Вашку Пезу завоевал золотую медаль, а представитель США Кейден Браун занял третье место.

Таким образом, выступления представителей Азербайджана в соревнованиях по тамблингу на чемпионате мира завершились.