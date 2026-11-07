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Азербайджанский гимнаст стал серебряным призером чемпионата мира (ФОТО)

Азербайджан Новость 7 ноября 2026 14:58 (UTC +04:00)
Азербайджанский гимнаст стал серебряным призером чемпионата мира (ФОТО)
Фото: Федерация гимнастики Азербайджана
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - На чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу, проходящем в китайском городе Нанкин, сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, член национальной команды Тофиг Алиев, выступавший в индивидуальной программе по тамблингу, успешно прошел финальный этап соревнований, набрав 29,700 балла и завоевав серебряную медаль чемпионата мира.

Этот результат имеет особое значение в карьере Тофига Алиева. Так, азербайджанский гимнаст впервые завоевал серебряную медаль чемпионата мира в индивидуальной программе.

В напряженной борьбе в финале представитель Португалии Вашку Пезу завоевал золотую медаль, а представитель США Кейден Браун занял третье место.

Таким образом, выступления представителей Азербайджана в соревнованиях по тамблингу на чемпионате мира завершились.

Азербайджанский гимнаст стал серебряным призером чемпионата мира (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст стал серебряным призером чемпионата мира (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст стал серебряным призером чемпионата мира (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст стал серебряным призером чемпионата мира (ФОТО)

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