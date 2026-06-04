Художественный фильм о Карабахской войне стал финалистом кинофестиваля в Израиле (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный художественный фильм "Doğma torpaq" (Родная земля, Motherland) вошёл в число финалистов конкурсной программы престижного Near Nazareth Festival (NNF, Израиль), сообщили Trend Life в пресс-службе Narimanfilm.

Фильм "Doğma torpaq" (Родная земля) снят киностудией Narimanfilm при поддержке министерства культуры и Агентства кино Азербайджана.

"Это признание стало важным этапом для азербайджанского кинематографа, подчеркнув творческие достижения отечественных кинематографистов на международной арене. Кинофестиваль Near Nazareth Festival известен тем, что представляет разнообразные голоса и таланты мирового кинематографа. Отбор фильма "Doğma torpaq" в финал подчёркивает его художественную ценность и способность находить отклик у зрителей по всему миру", - говорится в сообщении.

Фильм является первым художественным произведением, снятым на освобождённых от оккупации землях после 44-дневной Отечественной войны, в городе Шуша. Картина охватывает события первой Карабахской войны, включая геноцид в Ходжалы, а также триумфальную Победу Азербайджана в ходе 44-дневной войны.

Сюжет фильма разворачивается в 1992 году, в непростое время, когда независимая Азербайджанская Республика ведёт борьбу против армянских сепаратистов. Журналистка Миранда приезжает из Лондона в Азербайджан, чтобы снять документальный фильм о кавказском барсе. Судьба сталкивает её с разведчиком Эмилем, вместе им предстоит пройти множество тяжёлых испытаний…

Съёмки фильма проходили в Шуше, Баку, Гобустане, Губе, Барде, Загатале, Гахе. Автор сценария и режиссёр - Ильгар Сафат, генеральный продюсер - Нариман Мамедов, линейный продюсер - Лейла Достализаде, оператор-постановщик - Константин Эсадзе, композитор - Араз Гумбатли, звукорежиссёры - Иван Гусаков и Мехман Надиров. Главные роли в фильме исполнили Рустам Джабраилов и Алина Воронцова. Также в съёмках приняли участие народные артисты Гаджи Исмаилов, Мабуд Магеррамов, актёры Азер Айдамир, Горгуд Джафарли, Рашад Сафаров, Эльдар Багирбеков, Аждар Зейналов, Ярослав Трифонов, Амина Аббасова, Орхан Аббасов, Ильгар Мусаев, Мирза Агабейли, Мидхат Айдын, Руслан Исмайлов, Салман Байрамов, Ройя Рустамова, Рустам Керимов, Микаил Алиев, Манаф Дадашов, Инна Имранова, Заур Искендеров и другие.

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