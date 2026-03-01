Приманка по-азербайджански: к чему приводит серия загадочных убийств... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе кинематографистов Азербайджана состоялась творческая встреча с создателями популярного остросюжетного сериала "Tilov" (Приманка), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие режиссёр проекта Эмиль Гулиев, сценаристы Пярвиз Гасанов и Араз Байрамов, оператор Мухаммед Османов, актеры Ягут Пашаева, Мелек Мустафаева и Амид Гасымов.

В ходе встречи авторы и исполнители ролей рассказали о работе над картиной, особенностях съёмочного процесса и создании художественных образов, а также ответили на вопросы зрителей.

Сериал "Приманка" - остросюжетная драматическая история, в центре которой - судьбы людей, оказавшихся втянутыми в сложную систему интриг и психологических ловушек. Неожиданное событие становится своеобразной "приманкой", запускающей цепь драматических последствий. Серия загадочных убийств нарушает привычный ритм жизни, и в центре событий оказывается полицейский, которому предстоит распутать не просто преступления, а клубок человеческих тайных страхов, слабостей и выборов. Героям предстоит сделать непростой нравственный выбор, столкнуться с предательством и борьбой за справедливость, сохранив при этом человеческое достоинство.

Проект сочетает элементы социальной драмы и напряжённого триллера, раскрывая актуальные проблемы современного общества через призму личных судеб.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!