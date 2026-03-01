Азербайджан и Иран обсудили военную эскалацию в регионе

БАКУ/ Trend/ - 1 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейидом Аббасом Арагчи.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе разговора обсуждалась ситуация, возникшая в результате военных операций в Иране и военной эскалации в регионе.

Министр иностранных дел Ирана проинформировал о текущей ситуации и принятых мерах.

Министр Джейхун Байрамов выразил серьёзную озабоченность трагическим обострением ситуации в регионе. Он передал соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран Сейида Али Хаменеи и невинных мирных граждан.

Была выражена надежда на скорое прекращение военных действий и урегулирование существующей ситуации исключительно в соответствии с нормами и принципами международного права, посредством диалога и дипломатических способов.

Кроме того, было подчеркнуто, что территория Азербайджана не может быть использована какой-либо страной против соседнего и дружественного Ирана.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам взаимного интереса.