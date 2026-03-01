Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Катар осудил иранские атаки на порт Дукм в Омане

В мире Материалы 1 марта 2026 17:22 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Катар решительно осуждает иранские атаки на коммерческий порт Дукм в Омане. Об этом Министерство иностранных дел Катара сообщило на своей странице в X, передает Trend.

«Государство Катар решительно осуждает иранские атаки, направленные против коммерческого порта Дукм в братском Султанате Оман, а также нефтяного танкера у его побережья.

Катар расценивает эти атаки как нарушение суверенитета Султаната, неприемлемую эскалацию и трусливое нападение на страну, играющую активную посредническую роль между Исламской Республикой Иран и международным сообществом с целью деэскалации кризиса и продвижения конструктивного диалога для урегулирования нерешённых вопросов.

Министерство иностранных дел подтверждает полную солидарность Катара с Султанатом Оман во всех мерах, предпринимаемых для защиты его суверенитета, безопасности и стабильности», — говорится в заявлении.

