Катар осудил иранские атаки на порт Дукм в Омане

БАКУ/ Trend/ - Катар решительно осуждает иранские атаки на коммерческий порт Дукм в Омане. Об этом Министерство иностранных дел Катара сообщило на своей странице в X, передает Trend.

«Государство Катар решительно осуждает иранские атаки, направленные против коммерческого порта Дукм в братском Султанате Оман, а также нефтяного танкера у его побережья.

Катар расценивает эти атаки как нарушение суверенитета Султаната, неприемлемую эскалацию и трусливое нападение на страну, играющую активную посредническую роль между Исламской Республикой Иран и международным сообществом с целью деэскалации кризиса и продвижения конструктивного диалога для урегулирования нерешённых вопросов.

Министерство иностранных дел подтверждает полную солидарность Катара с Султанатом Оман во всех мерах, предпринимаемых для защиты его суверенитета, безопасности и стабильности», — говорится в заявлении.