Сотрудники посольства Сербии покинут Иран через Азербайджан - Вучич

БАКУ/ Trend/ - Несмотря на то, что посольство Сербии в Тегеране не было прямой целью удара, здание все же получило повреждения из-за падения обломков. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, передает Trend.

«Целью одного из ударов была база Басидж. Обломки повредили наше посольство. Что касается наших людей в Иране, сегодня наш персонал будет эвакуироваться в направлении Азербайджана», - отметил сербский лидер.

Он также заявил, что посол Сербии временно направится в Азербайджан, однако затем вернется в Тегеран.