Закир Гасанов встретился с грузинским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию, совершаемый в целях участия в 12-й трёхсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита 9 октября состоялась встреча генерал-полковника Закира Гасанова с его грузинским коллегой Ираклием Чиковани.

На встрече было особо отмечено, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией способствует обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе, подчеркивалась важная роль встреч глав государств в развитии двусторонних связей. Отмечалось, что регулярные взаимные визиты и встречи в различных форматах являются наглядным примером высокого уровня сотрудничества во всех областях, в том числе военного сотрудничества.

В ходе обсуждения военно-политической обстановки в регионе министры отметили, что развитие сотрудничества в трёхстороннем и двустороннем форматах, охватывающего все сферы, имеет важное значение для обеспечения устойчивого мира и благополучной жизни наших народов.

В завершение министры обсудили новые перспективы двустороннего военного сотрудничества, подчеркнув важность повышения интенсивности проведения совместных учений в целях обмена опытом, был проведен обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

