Иран увеличит добычу газа на месторождении "Южный Парс"

БАКУ/Trend/ - В ближайшем будущем с вводом в эксплуатацию новых скважин на совместном газовом месторождении Ирана и Катара "Южный Парс" (в Катаре — "Северный купол") добыча газа увеличится на 4 миллиона кубометров в сутки.

Об этом заявил представитель Компании нефти и газа "Парс" Амир Фарзан Фазелиан в ходе брифинга.

По его словам, продолжаются работы по завершению проекта развития 22-й, 23-й и 24-й фаз газового месторождения "Южный Парс". В рамках проекта предусмотрено завершение работ в течение 35 месяцев.

Фазелиан добавил, что благодаря профессионализму местных инженеров проект предусматривает прокладку трубопроводов для транспортировки газа на морских и наземных участках, а также проведение буровых работ.

Представитель компании отметил, что на 23-й фазе месторождения буровая установка в ближайшее время должна начать работу, и в целом предпринимаются усилия по ускорению реализации проекта.

Отметим, что газовое месторождение "Южный Парс" (в Катаре — "Северный купол") является совместным месторождением Ирана и Катара. Его запасы составляют 51 триллион кубометров газа, из которых возможно извлечь 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Месторождение "Южный Парс" включает 24 фазы. Иран начал добычу на этом месторождении в 2002 году. Сообщается, что в настоящее время совокупная добыча газа на этих фазах составляет 700 миллионов кубометров в сутки. По оценкам, Иран инвестировал в разработку месторождения около 90 миллиардов долларов. Отмечается, что примерно 33 процента извлекаемых запасов газа месторождения принадлежат Ирану. Фазы на иранской стороне месторождения разрабатывались Ираном, тогда как на катарской стороне разработка в основном осуществлялась иностранными компаниями.