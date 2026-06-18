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Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)

Культура Материалы 18 июня 2026 14:13 (UTC +04:00)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Динара Захрабекова
Динара Захрабекова
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БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана презентовали картину датско-немецкого художника Олафа Вигго Лангера "Дворец Ширваншахов. Минарет" (1911). Вниманию гостей мероприятия был также представлен доклад «Баку в творчестве Вигго Лангера», с которым выступила кандидат искусствоведения, доцент Севиль Керимова. Об этом сообщает корреспондент Trend.

Вигго Лангер был членом Датской королевской академии изящных искусств и одним из ведущих живописцев этой страны. Он много путешествовал и в 1911 году посетил Кавказ. Историческая часть Баку с ее узкими улочками, старинными мечетями и дворцовым комплексом поразила его своей самобытной красотой. Как и многие художники, побывавшие в этом городе, Лангер запечатлел Дворец Ширваншахов, сумев передать на холсте особенную атмосферу Ичери-шехер.

Сегодня это полотно, приобретённое Министерством культуры Азербайджанской Республикина датском аукционном доме "Bruun Rasmussen", представлено в экспозиции "Летопись города ветров: Баку в произведениях художников XIX–XXI веков", которая сейчас проходит в Музее искусств.

Выступившие на мероприятии заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Саадат Юсифова, директор Национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, а также кандидат искусствоведения Тельман Ибрагимов отметили, насколько важно изучать образ Баку в произведениях зарубежных художников для понимания историко-культурного наследия страны. Они подчеркнули, что приобретение полотна Вигго Лангера стало весомым вкладом в коллекцию музея, а его научная реатрибуция обогащает отечественное искусствоведение новыми ценными фактами.

Доклад Севиль Керимовой охватил ряд вопросов. В частности, была рассмотрена история развития бакинской темы в работах иностранных мастеров, начиная со второй половины XIX века, а также представлены биографические данные о Вигго Лангере, полученные в ходе изучения зарубежных архивов. Автор подробно остановилась на пребывании художника в Баку в 1911 году, его глубоком интересе к восточному зодчеству и значимости этой поездки для его творчества.

Настоящий живой интерес у гостей вызвали научные выводы, касающиеся реатрибуции произведения и точного определения местоположения запечатленного на холсте вида.

Завершилось мероприятие знакомством гостей с выставкой "Летопись города ветров: Баку в произведениях художников XIX–XXI веков". Новоприобретенное полотно датско-немецкого мастера заняло достойное место в экспозиции, органично дополнив живописную историю контрастного и многоликого Баку. Рассматривая картины разных эпох, гости смогли лично прочувствовать неповторимый исторический колорит Старого города, который когда-то так очаровал Вигго Лангера и вдохновил его на создание этой атмосферной и примечательной работы, возвращающей нам дух и облик нашей столицы начала ХХ века.

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Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)
Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)

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