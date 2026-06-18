Дворец Ширваншахов глазами Олафа Вигго Лангера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана презентовали картину датско-немецкого художника Олафа Вигго Лангера "Дворец Ширваншахов. Минарет" (1911). Вниманию гостей мероприятия был также представлен доклад «Баку в творчестве Вигго Лангера», с которым выступила кандидат искусствоведения, доцент Севиль Керимова. Об этом сообщает корреспондент Trend.

Вигго Лангер был членом Датской королевской академии изящных искусств и одним из ведущих живописцев этой страны. Он много путешествовал и в 1911 году посетил Кавказ. Историческая часть Баку с ее узкими улочками, старинными мечетями и дворцовым комплексом поразила его своей самобытной красотой. Как и многие художники, побывавшие в этом городе, Лангер запечатлел Дворец Ширваншахов, сумев передать на холсте особенную атмосферу Ичери-шехер.

Сегодня это полотно, приобретённое Министерством культуры Азербайджанской Республикина датском аукционном доме "Bruun Rasmussen", представлено в экспозиции "Летопись города ветров: Баку в произведениях художников XIX–XXI веков", которая сейчас проходит в Музее искусств.

Выступившие на мероприятии заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Саадат Юсифова, директор Национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, а также кандидат искусствоведения Тельман Ибрагимов отметили, насколько важно изучать образ Баку в произведениях зарубежных художников для понимания историко-культурного наследия страны. Они подчеркнули, что приобретение полотна Вигго Лангера стало весомым вкладом в коллекцию музея, а его научная реатрибуция обогащает отечественное искусствоведение новыми ценными фактами.

Доклад Севиль Керимовой охватил ряд вопросов. В частности, была рассмотрена история развития бакинской темы в работах иностранных мастеров, начиная со второй половины XIX века, а также представлены биографические данные о Вигго Лангере, полученные в ходе изучения зарубежных архивов. Автор подробно остановилась на пребывании художника в Баку в 1911 году, его глубоком интересе к восточному зодчеству и значимости этой поездки для его творчества.

Настоящий живой интерес у гостей вызвали научные выводы, касающиеся реатрибуции произведения и точного определения местоположения запечатленного на холсте вида.

Завершилось мероприятие знакомством гостей с выставкой "Летопись города ветров: Баку в произведениях художников XIX–XXI веков". Новоприобретенное полотно датско-немецкого мастера заняло достойное место в экспозиции, органично дополнив живописную историю контрастного и многоликого Баку. Рассматривая картины разных эпох, гости смогли лично прочувствовать неповторимый исторический колорит Старого города, который когда-то так очаровал Вигго Лангера и вдохновил его на создание этой атмосферной и примечательной работы, возвращающей нам дух и облик нашей столицы начала ХХ века.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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