  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский гроссмейстер одержал победу над чемпионом мира Магнусом Карлсеном

Общество Материалы 19 июня 2026 17:34 (UTC +04:00)
Азербайджанский гроссмейстер одержал победу над чемпионом мира Магнусом Карлсеном
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы одержал победу над 16-м чемпионом мира по шахматам, лидером мирового рейтинга Магнусом Карлсеном.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат.

Согласно информации, партия состоялась в Гонконге в рамках командного чемпионата мира по рапиду и блицу.

Азербайджанская команда «Одлар Юрду» одержала победу со счетом 3,5:2,5 над одним из главных фаворитов турнира — клубом «WR Chess», за который и выступает Магнус Карлсен.

Отметим, что в составе «WR Chess» ведут борьбу такие гроссмейстеры, как Фабиано Каруана, Уэсли Со, Максим Вашье-Лаграв и ряд других известных шахматистов. На данный момент команда «Одлар Юрду», сформированная преимущественно из молодых шахматистов, имеет в своем активе 15 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости