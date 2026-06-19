Азербайджанский гроссмейстер одержал победу над чемпионом мира Магнусом Карлсеном

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы одержал победу над 16-м чемпионом мира по шахматам, лидером мирового рейтинга Магнусом Карлсеном.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат.

Согласно информации, партия состоялась в Гонконге в рамках командного чемпионата мира по рапиду и блицу.

Азербайджанская команда «Одлар Юрду» одержала победу со счетом 3,5:2,5 над одним из главных фаворитов турнира — клубом «WR Chess», за который и выступает Магнус Карлсен.

Отметим, что в составе «WR Chess» ведут борьбу такие гроссмейстеры, как Фабиано Каруана, Уэсли Со, Максим Вашье-Лаграв и ряд других известных шахматистов. На данный момент команда «Одлар Юрду», сформированная преимущественно из молодых шахматистов, имеет в своем активе 15 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.