Азербайджан готовится к внедрению автономных транспортных средств

БАКУ/Trend/ - В законодательство в целях правового регулирования среды автономного транспорта (в сферах торгового мореплавания, авиации, железнодорожного транспорта, метро, трамваев и автомобильного транспорта) будут включены такие понятия, как "автономное транспортное средство", "оператор" и "центр дистанционного управления".

Об этом стало известно в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Согласно законопроекту, будут закреплены уровни управления высокой и полной автоматизации.

Будут определены понятия автономного транспортного средства, его оператора, центра дистанционного управления и системы автоматизированного управления, требования к ним, а также обязанности оператора и собственника (владельца) транспортного средства.

Предлагается, чтобы автономное транспортное средство эксплуатировалось только после государственной регистрации и только на территории, определенной уполномоченными государственными органами.

Также юридическое или физическое лицо сможет осуществлять деятельность в качестве оператора после получения соответствующего свидетельства. От оператора в процессе эксплуатации будет требоваться контроль за работой системы автоматизированного управления, оперативное вмешательство в случае возникновения угроз безопасности, обеспечение хранения и защиты данных, связанных с эксплуатацией транспортного средства, а также незамедлительное информирование соответствующих государственных органов в случае происшествия, аварии или инцидента.

Кроме того, в рамках регуляторной «песочницы» будут предусмотрены меры по оценке эффективности систем автоматизированного управления автономных транспортных средств, а также будет закреплена ответственность собственника (владельца) транспортного средства или эксплуатанта (если он выступает в качестве владельца) за ущерб, причиненный в результате эксплуатации транспортного средства.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.