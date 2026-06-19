В Милли Меджлисе обсуждено развитие отношений между Азербайджаном и ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 июня председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с исполнительным директором Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хади Бин Али Аль-Ями.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

В ходе встречи председатель комитета поделился мнением о нынешнем состоянии и направлениях будущего развития связей между Азербайджаном и ОИС. Он довел до внимания, что данная организация является важной платформой в решении вопросов, волнующих страны-участницы. Председатель комитета высоко оценил вчерашнее участие гостя в Бакинском международном саммите омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и обязанности».

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о роли ОИС в защите исламской солидарности и прав человека, а также о влиянии искусственного интеллекта на сферу прав человека.

Выразив признательность за встречу, исполнительный директор Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Хади Бин Али Аль-Ями рассказал о значимости прошедшего в Баку саммита омбудсменов. Он отметил, что подобные мероприятия имеют важное значение с точки зрения взаимного обмена опытом. Гость подчеркнул, что проведение в Баку через несколько дней 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС свидетельствует о высоком авторитете Азербайджана на международной арене. Он также добавил, что Азербайджан является активным членом ОИС и внес ценный вклад в развитие организации в период своего председательства.

В ходе беседы заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по правам человека Арзухан Али-заде, члены комитета Севиль Микаилова и Вугар Рагимзаде поделились своими мнениями по вопросам искусственного интеллекта и прав человека нового поколения, деятельности Азербайджана в ОИС и связей с исламским миром.