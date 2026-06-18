Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и России в международных организациях

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и России в международных парламентских и других международных организациях.

Об этом сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андреем Яцкиным, который находится с визитом в Азербайджане для участия в 24-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации.

На встрече было подчеркнуто, что Комиссия по сотрудничеству является важной платформой для расширения взаимодействия между парламентами двух стран и обсуждения ряда других вопросов, стоящих на повестке дня. Также было отмечено, что очередное заседание прошло успешно и в его рамках состоялись полезные обсуждения.

В ходе беседы было отмечено, что связи между законодательными органами двух стран успешно развиваются. Подчеркивалось, что встречи между председателями парламентов и депутатами способствуют дальнейшему расширению этих отношений.

Также были рассмотрены вопросы сотрудничества в международных парламентских организациях, в том числе в Межпарламентском союзе, Межпарламентской ассамблее СНГ и других международных организациях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.