Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,54 доллара США, или на 3,07%, составив 80,06 доллара США за баррель.
Об этом сообщил Trend источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки «Azeri Light» на базе FOB снизилась на 2,5 доллара США, или на 3,11%, и составила 77,88 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,77 доллара США, или на 5,06%, составив 51,95 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,85 доллара США, или на 3,55%, составив 77,50 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.