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Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 19 июня 2026 09:54 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,54 доллара США, или на 3,07%, составив 80,06 доллара США за баррель.

Об этом сообщил Trend источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки «Azeri Light» на базе FOB снизилась на 2,5 доллара США, или на 3,11%, и составила 77,88 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,77 доллара США, или на 5,06%, составив 51,95 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,85 доллара США, или на 3,55%, составив 77,50 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

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