В Иране увеличился объем кредитов, выдаваемых стартап-компаниям

БАКУ/Trend/ - За 2 месяца текущего иранского года (21 марта – 21 мая 2026 года) объем кредитов, выданных стартап-компаниям в Иране, увеличился на 178% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 мая 2025 года).

Это нашло отражение в статистике Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, за 2 месяца банки в Иране предоставили стартап-компаниям кредиты на общую сумму 1,66 квадриллиона риалов (около 1,24 миллиарда долларов). За аналогичный период прошлого года объем кредитов, выданных стартап-компаниям, составил 597 триллионов риалов (около 444 миллионов долларов).

В статистике отмечается, что за 2 месяца государственные банки предоставили стартап-компаниям кредиты на сумму 148 триллионов риалов (около 110 миллионов долларов). Это свидетельствует о росте на 96,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 2 месяца негосударственные банки выдали стартап-компаниям кредиты на сумму около 1,52 квадриллиона риалов (около 1,13 миллиарда долларов). Объем выданных кредитов увеличился на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в последние годы в Иране стартап-компаниям уделяется особое внимание в целях повышения производственного потенциала в различных сферах.