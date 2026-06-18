В эпоху развития технологий ИИ вопрос защиты прав человека стал одной из главных тем глобальной повестки — Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В эпоху развития технологий ИИ вопрос защиты прав человека стал одной из главных тем глобальной повестки.

Об этом в интервью Trend сказал политолог Азер Гараев.

«Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам Международного Бакинского саммита омбудсменов показывает, что в эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта вопрос защиты прав человека стал одной из главных тем глобальной повестки дня», — отметил он.

По словам политолога, главным моментом, привлекающим внимание в обращении, является то, что глава государства оценивает ИИ не только как средство технологического прогресса, но и как важный фактор, влекущий за собой правовые, социальные и этические последствия.

«Посвящение обращения теме "Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и обязанности" не случайно. В настоящее время в мире расширяется применение искусственного интеллекта во многих сферах — от государственного управления до здравоохранения, от образования до экономики. Эти технологии создают большие преимущества с точки зрения повышения качества услуг, ускорения процесса принятия решений и более эффективного использования ресурсов. Однако в то же время возникают и серьезные опасения, такие как защита персональных данных, информационная безопасность, цифровой контроль, алгоритмическая дискриминация и снижение человеческого вмешательства», - сказал он.

А. Гараев отметил, что глава государства в своем обращении также раскрыл основной принцип подхода Азербайджана к этим процессам: «Этот принцип заключается в том, что технологическое развитие должно служить человеческому фактору. Такой подход показывает, что цифровизация и инновации в стране рассматриваются не просто как техническая модернизация, а как инструмент, служащий благосостоянию граждан, защите их прав и повышению доступности государственных услуг. Особый акцент в обращении на правовые акты, концепции и планы действий демонстрирует, что Азербайджан считает важным создание правовых механизмов, регулирующих развитие искусственного интеллекта. Как и во многих странах мира, формирование правовой базы в сфере искусственного интеллекта в Азербайджане имеет важное значение с точки зрения предотвращения рисков, которые могут возникнуть в будущем. Потому что стремительное развитие технологий требует параллельного обновления и правового регулирования».

Политолог подчеркнул, что акцент в обращении на национальной инфраструктуре искусственного интеллекта, информационной безопасности и цифровом управлении свидетельствует о стратегическом подходе Азербайджана к этой сфере: «Это считается важным направлением как с точки зрения повышения эффективности государственного управления, так и с точки зрения укрепления глобальной цифровой конкурентоспособности страны. Выдвижение на первый план вопроса информационной безопасности напрямую связано с ростом рисков кибербезопасности в эпоху искусственного интеллекта. Особое внимание в обращении привлекает и упоминание проектов "умный город" и "умное село", реализуемых на освобожденных от оккупации территориях. Эти проекты представляются не просто как реконструкция инфраструктуры, но и как формирование новой модели жизни на основе современных технологий. Объединение здесь искусственного интеллекта, цифровых решений и принципов экологической устойчивости демонстрирует, что Азербайджан в постконфликтный период отдает предпочтение инновационной модели развития».

А. Гараев отметил, что в обращении также уделено особое место роли института омбудсмена. «Широкое применение искусственного интеллекта меняет и направления деятельности структур, занимающихся защитой прав человека. В будущем такие вопросы, как защита цифровых прав граждан, контроль за использованием персональных данных и обеспечение прозрачности алгоритмов, могут занять еще большее место в деятельности институтов омбудсмена. В целом, обращение показывает, что Азербайджан внимательно отслеживает глобальные вызовы в сфере искусственного интеллекта и считает защиту прав человека в этих процессах одним из главных приоритетов. Посыл, содержащийся в документе, заключается в том, что каким бы стремительным ни было технологическое развитие, в его центре должен стоять человек, а инновации должны служить расширению прав и свобод. С этой точки зрения Бакинский саммит можно оценить как важную платформу как для международного обмена опытом, так и для обсуждения новых подходов к защите прав человека в эпоху искусственного интеллекта», — заключил он.