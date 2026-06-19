Коалиция Environmental Protection First обратилась к участникам предстоящего в Армении саммита COP17

БАКУ /Trend/ - Коалиция Environmental Protection First обратилась к участникам Саммита лидеров и COP17, которые пройдут в Армении под девизом «Лидеры во имя природы».

Текст обращения был представлен на пресс-конференции, состоявшейся по этому поводу, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Обращение зачитал соучредитель коалиции Амин Мамедов.

«Мы – коалиция Environmental Protection First, объединяющая азербайджанских активистов гражданского общества, осуществляющих публичный мониторинг воздействия горнодобывающей промышленности Армении на окружающую среду и трансграничные реки, обращаемся к председательству COP17, которая состоится в октябре 2026 года в Иреване, и к участникам Саммита лидеров под девизом «Лидеры во имя природы», запланированного по инициативе Армении перед этим мероприятием.

Куньмин-Монреальская глобальная рамочная программа по биоразнообразию является важным международным документом, определяющим прогресс стран в достижении ими своих целей в области биоразнообразия и внедрение системы эколого-экономической отчетности как важную задачу. COP17 станет важным этапом в глобальной оценке реализации этой Программы. Поэтому защита биоразнообразия должна сопровождаться конкретными шагами.

Деятельность горнодобывающей промышленности, осуществляемая в Армении без соблюдения международных экологических норм, представляет серьезную экологическую угрозу для биоразнообразия, окружающей среды, водных ресурсов и экосистем Южного Кавказа. За последние 3 года мы неоднократно обращались с призывами к армянским властям по этому вопросу и выражали солидарность с армянскими экологическими организациями, стремящимися к решению проблем.

Согласно результатам наблюдений и мониторингов, проведенных в низовьях этих рек, продолжение горнодобывающей деятельности в верховьях и вблизи истоков нескольких трансграничных рек, берущих начало в Армении и протекающих по территории Азербайджана привело к повышению уровня вредных веществ.

Коалиция Environmental Protection First считает важным проведение совместных мониторингов с участием международных экспертов на территории Армении для прозрачной и всесторонней оценки текущей экологической ситуации. Должна быть обеспечена публикация документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) армянских горнодобывающих предприятий.

Азербайджан является участником Водной конвенции Европейской экономической комиссии ООН. В этой связи мы считаем чрезвычайно важными совместные мониторинги трансграничных вод, проведение обмена информацией, создание механизмов раннего предупреждения и повышение осведомленности общественности. Армения, как страна, расположенная выше по течению трансграничных рек, протекающих по территории Азербайджана, в настоящее время не является стороной этой Конвенции, хотя эти трансграничные реки создают серьезные экологические последствия для биоразнообразия Кура-Аразского бассейна и, в конечном итоге, Каспийского моря.

Конвенция Эспо, стороной которой также является Армения, является одним из международных соглашений ООН по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Государства, являющиеся сторонами этой конвенции, обязаны информировать общественность и правительство соседней страны об осуществляемой ими экономической деятельности на своей территории вблизи границы с соседней страной, включая горнодобывающую деятельность, и должны готовить и представлять отчеты об оценке воздействия на окружающую среду по этой деятельности. Это является обязанностью Армении.

Еще в 2014 году на встрече государств-участников конвенции Эспо Армения обязалась предоставлять отчеты об оценке воздействия на окружающую среду соседним странам в трансграничном контексте в случае возобновления работы Мецаморской атомной электростанции. Хотя Армения ведет переговоры со своими партнерами о возобновлении работы станции путем замены старого ядерного реактора, она не продемонстрировала публичную отчетность по воздействию на окружающую среду и меры по предотвращению радиоактивного загрязнения. Радиоактивное загрязнение является одной из самых серьезных угроз для сохранения биоразнообразия.

Мы считаем, что мирная повестка дня между Азербайджаном и Арменией, сформированная после исторического Вашингтонского саммита, создала возможность для тесного сотрудничества между институтами гражданского общества в этой области. Коалиция Environmental Protection First приветствует мирную повестку между Азербайджаном и Арменией, считает, что экологическая справедливость может внести значительный вклад в дело укрепления мира на Южном Кавказе.

Мы призываем председательство 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (СОР17) и участников Саммита лидеров настоятельно призвать Армению принять конкретные, измеримые решения по защите трансграничных рек, надлежащему управлению горнодобывающей деятельностью, созданию прозрачных механизмов мониторинга и обеспечению доступа к информации», - говорится в заявлении.