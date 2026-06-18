Промышленные зоны в Азербайджане создают благоприятную платформу для экспортоориентированного производства — Анар Ахундов

БАКУ /Trend/ - Промышленные зоны в Азербайджане создают благоприятную платформу для экспортоориентированного производства.

Об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на панельном заседании, посвященном теме прямых инвестиций и организованном в рамках 51-го Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«В нашей стране, в том числе на освобожденных территориях, сформирована сеть промышленных зон, обеспечивающих современную инфраструктуру и конкурентоспособные льготы. Эти площадки позволяют инвесторам быстрее выходить на рынок и более эффективно организовывать свою деятельность», — отметил заместитель министра.

Он также подчеркнул, что на освобожденных территориях формируются широкие экономические возможности. «Что касается освобожденных территорий, то мы видим здесь значительный потенциал для развития. Современная инфраструктура, надежные транспортные и логистические связи, а также инвестиционные стимулы, финансируемые государством в рамках крупнейшей программы восстановления и реконструкции, реализуемой в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, создают новые возможности для участия частного сектора», — сказал А. Ахундов.

Заместитель министра отметил, что важным потенциалом развития обладает и Нахчыван. «Еще одним регионом страны со значительным потенциалом развития является Нахчыванская Автономная Республика. С 1 января 2026 года здесь также действуют налоговые льготы сроком на десять лет», — подчеркнул он.

А. Ахундов добавил, что государственная поддержка в направлении улучшения инвестиционного климата продолжает расширяться. «В последние годы Азербайджан последовательно совершенствует инвестиционную экосистему посредством налоговых и таможенных льгот, механизмов государственно-частного партнерства, инструментов стимулирования экспорта, льготного финансирования и адресной поддержки предпринимательства. Недавний указ, подписанный главой государства, еще больше усиливает предпринимаемые в этом направлении меры», — отметил заместитель министра.

Он также подчеркнул, что предпринимаемые шаги будут способствовать расширению экспорта и развитию бизнеса. «Стимулирование ненефтегазового экспорта и поддержка транспортных расходов облегчат экспортерам выход на новые рынки и повысят конкурентоспособность нашей продукции. Совершенствование механизмов кредитных гарантий и субсидирования процентных ставок, в свою очередь, расширит возможности доступа бизнеса к финансированию, особенно в регионах», — сказал А. Ахундов.

По его словам, все эти меры направлены на поддержку экономического развития. «Эти шаги будут способствовать росту бизнеса, расширению экспортных возможностей, увеличению инвестиций, стимулированию инноваций и более активной интеграции в глобальные цепочки создания стоимости», — отметил заместитель министра.

А. Ахундов также подчеркнул важность международного сотрудничества. «Национальные механизмы поддержки дают более эффективный результат, когда они сочетаются с международным опытом, финансовыми инструментами и институциональными партнерствами. В этом направлении играет важную роль Группа Исламского банка развития», — сказал он.

По его словам, Азербайджан поддерживает долгосрочное сотрудничество с Исламским банком развития. «Азербайджан является членом Исламского банка развития с 1992 года, и за этот период стране было выделено более одного миллиарда долларов США кредитных средств», — подчеркнул А. Ахундов.

Он отметил, что сегодняшняя дискуссия имеет большое значение с точки зрения повышения качества инвестиций, устойчивого развития и диверсификации экономики. «Уверен, что это заседание принесет полезные результаты как для Азербайджана, так и для стран-партнеров», — заключил заместитель министра.