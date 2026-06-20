В Узбекистане вырос объем ипотечных кредитов

БАКУ/ Trend/ - Коммерческие банки Узбекистана зафиксировали рост ипотечных кредитов на 2,6 трлн сумов (около 215 млн долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в заявлении Центрального банка Узбекистана.

Коммерческие банки Узбекистана выдали ипотечные кредиты на сумму 10,6 трлн сумов (около 879 млн долларов) 34,7 тыс. заемщиков в течение первых пяти месяцев 2026 года.

«Средние процентные ставки по вновь выданной ипотеке варьировались от 16,8% до 21,7% в зависимости от источника финансирования», — отмечается в сообщении.

Большая часть ипотечного кредитования по-прежнему направлялась на первичный рынок жилья: 76% всех кредитов приходилось на покупку новостроек. Остальные 24% были направлены на сделки на вторичном рынке жилья.

Эти данные свидетельствуют о сохраняющемся спросе на жилую недвижимость, несмотря на относительно высокую стоимость заимствований, при этом новостройки остаются предпочтительным выбором заемщиков.

Рост ипотечного кредитования отражает продолжающееся укрепление рынка жилья Узбекистана и более широкие усилия правительства по расширению доступа к жилью в собственность. Доминирование первичного сегмента указывает на то, что жилищное строительство остается ключевым драйвером экономической активности и инвестиций. В то же время ставки по ипотеке выше 16% показывают, что спрос на жилье сохраняет устойчивость несмотря на высокие финансовые издержки, что подчеркивает важность государственных жилищных программ, роста доходов населения и продолжающегося городского развития по всей стране.

Увеличение ипотечного кредитования также отражает дальнейшее укрепление банковского сектора Узбекистана и расширение доступа к жилищному финансированию. Расширение кредитной активности происходит на фоне более широких реформ, направленных на модернизацию финансовой системы страны, улучшение банковского регулирования и усиление конкуренции в секторе.