MCDF готов поддержать новые проекты в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - MCDF готов поддержать новые проекты в Азербайджане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития, проходящего в Баку, заявил главный советник главного исполнительного директора Многостороннего центра сотрудничества по финансированию развития (MCDF) Аюми Кониши.

По его словам, Азербайджан играет важную роль в развитии регионального сотрудничества как ключевая страна, соединяющая Европу, Кавказ и Центральную Азию.

«Мы уже поддерживаем проект Азербайджана по созданию Зеленого энергетического коридора в Каспийском море. В целом я считаю, что роль Азербайджана чрезвычайно важна. Страна является одним из основных мостов, обеспечивающих связи между Европой, Кавказом и Центральной Азией. Вклад Азербайджана в развитие этого сотрудничества отчетливо виден», — сказал он.

Как отметил А. Кониши, MCDF надеется, что Азербайджан и впредь будет играть активную роль в развитии Среднего коридора, укрепляющего связи между Европой и Азией.

«Мы уже выделили грант в размере 1,05 млн долларов США на финансирование подготовки технико-экономического обоснования развития Зеленого энергетического коридора. В то же время мы готовы рассматривать и поддерживать новые проекты, которые будут представлены Азербайджаном», — подчеркнул он.

По словам главного советника, основным направлением деятельности MCDF является содействие развитию высококачественной инфраструктуры связности.

«Нашими приоритетными направлениями являются транспорт и упрощение торговых процедур, энергетика, управление водными ресурсами и цифровая связность. В энергетической сфере мы уже поддерживаем проект Зеленого энергетического коридора. Кроме того, мы готовы поддержать сотрудничество Азербайджана с другими государствами в вопросах качества воды в Каспийском море», — сказал А. Кониши.

Он добавил, что по каждому из указанных направлений существует значительный потенциал для расширения сотрудничества между MCDF и Азербайджаном.