АБР назвал три ключевых условия успеха проектов Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Для успешной реализации проектов Среднего коридора необходимы четкая нормативно-тарифная база, правильное распределение рисков и прозрачные тендерные процедуры.

Об этом заявил старший Директор отдела регионального сотрудничества и интеграции Азиатского банка развития (АБР) Чон У Канг в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, проекты Среднего коридора следует рассматривать не только как инфраструктурные инициативы, но и как инструмент стимулирования экономической активности и развития частного сектора. Чон У Канг отметил, что первым важным условием является наличие понятной нормативной и тарифной системы.

"Инвесторы предпочитают предсказуемость, поэтому четкая правовая база, прозрачные механизмы тарифообразования и концессионные соглашения имеют решающее значение для привлечения частного капитала. Второй ключевой фактор - это правильное распределение рисков между участниками проектов. В частности, политические риски, должны приниматься на себя государством или смягчаться за счет гарантий со стороны многосторонних банков развития. Риски со стороны спроса могут разделяться между заинтересованными сторонами посредством таких инструментов, как гарантии минимального дохода. Кроме того, важным элементом остается снижение валютных рисков с помощью соответствующих механизмов хеджирования", - сказал он.

Третьим условием успеха проектов представитель АБР назвал проведение конкурентных и прозрачных тендеров.

"Открытые процедуры закупок позволяют привлечь квалифицированных участников и обеспечить эффективное использование средств. При этом АБР оказывает поддержку в разработке закупочных процедур, включая предварительный отбор участников, оценку заявок и управление контрактами.

АБР обладает значительным опытом поддержки выпуска зеленых облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, привязанных к показателям устойчивости. Этот опыт, успешно применяемый, в частности, в Южной Азии, может быть использован и в Центральной Азии при разработке проектов Среднего коридора", - отметил он.

Он также выразил готовность АБР к дальнейшему сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами региона для поддержки реализации инициатив в рамках Среднего коридора.